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Джонстон: Канада прощается с золотым поколением, из ветеранов на ОИ будет только Кросби

Джонстон: Канада прощается с золотым поколением, из ветеранов на ОИ будет только Кросби
Хоккей / Кубок мира по хоккею 0
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Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Крис Джонстон прокомментировал стремление руководства сборной Канады заметно омолодить состав олимпийской команды на предстоящих Играх-2022 в Пекине.

«Предстоящая сборная Канады не будет командой ваших отцов. Каким бы лояльным ни было руководство по отношению к ветеранам, последовательность была нарушена решением НХЛ не приезжать на Олимпиаду в 2018 году. Страница перевёрнута. Вероятно, Сидни Кросби станет единственным прославленным ветераном, единственным из олимпийских чемпионов 2010 и 2014 годов, кто может попасть в команду в Пекине. Происходит смена караула на нескольких уровнях.

Олимпиада в Сочи была выиграна благодаря безжалостным действиям в обороне, поскольку играть пришлось на большом, европейском льду. Сейчас маятник, похоже, двинулся в сторону техники и мастерства, так как на катке североамериканского размера сразятся Мэттьюс, Макдэвид и Маккиннон, каждый из которых играл на Кубке мира—2016 в составе молодых звёзд Северной Америки. Канада прощается с золотым поколением, которое помогло доминировать на трёх последних турнирах, где играли лучшие из лучших», — отметил Джонстон.

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В этой команде править бал будут Маккиннон и Макдэвид, найдётся место и для Кросби, но в третьем звене.
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