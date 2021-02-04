Джонстон: Канада прощается с золотым поколением, из ветеранов на ОИ будет только Кросби

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Крис Джонстон прокомментировал стремление руководства сборной Канады заметно омолодить состав олимпийской команды на предстоящих Играх-2022 в Пекине.
«Предстоящая сборная Канады не будет командой ваших отцов. Каким бы лояльным ни было руководство по отношению к ветеранам, последовательность была нарушена решением НХЛ не приезжать на Олимпиаду в 2018 году. Страница перевёрнута. Вероятно, Сидни Кросби станет единственным прославленным ветераном, единственным из олимпийских чемпионов 2010 и 2014 годов, кто может попасть в команду в Пекине. Происходит смена караула на нескольких уровнях.
Олимпиада в Сочи была выиграна благодаря безжалостным действиям в обороне, поскольку играть пришлось на большом, европейском льду. Сейчас маятник, похоже, двинулся в сторону техники и мастерства, так как на катке североамериканского размера сразятся Мэттьюс, Макдэвид и Маккиннон, каждый из которых играл на Кубке мира—2016 в составе молодых звёзд Северной Америки. Канада прощается с золотым поколением, которое помогло доминировать на трёх последних турнирах, где играли лучшие из лучших», — отметил Джонстон.
- 4 февраля 2021
-
15:31
-
15:05
-
14:50
-
14:41
-
14:30
-
14:16
-
13:55
-
13:08
-
12:50
-
12:18
-
11:48
-
11:15
-
10:46
-
10:26
-
10:05
-
09:46
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:26
-
08:15
-
08:08
-
08:00
-
06:47
-
06:26
-
04:00
-
01:59
- 3 февраля 2021
-
23:37
-
23:27
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:33
-
22:13
-
21:53