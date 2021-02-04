Бывший генменеджер «Филадельфии» Хекстолл может занять аналогичный пост в «Питтсбурге»

Как сообщает инсайдер канадской телекомпании TSN Боб Маккензи, «Питтсбург Пингвинз» заинтересован в приглашении бывшего генменеджера «Филадельфии Флайерз» Рона Хекстолла. Вакансия генерального менеджера в стане «пингвинов» появилась после ухода Джима Рутерфорда, и для переговоров с Хекстоллом «Питтсбург» специально попросил разрешения у «Лос-Анджелеса», где тот работает старшим советником.
«Соперничество этих двух команд может стать ещё более жарким. Чем-то неслыханным приглашение не станет, но такой ход добавит пикантности в пенсильванское дерби», — сказал Маккензи.
Хекстолл, известный в прошлом вратарь, отработал на должности генменеджера «Флайерз» четыре сезона (2014-2018), за которые команда дважды не вышла в плей-офф и дважды доходила до финала Восточной конференции. Ещё одним претендентом на вакантную должность является бывший генеральный менеджер «Далласа» Джо Нуиндайк.
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