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Клюшки Здено Хары стоимостью $ 5 тыс. по ошибке отправили жителю Нью-Джерси

Клюшки Здено Хары стоимостью $ 5 тыс. по ошибке отправили жителю Нью-Джерси
Хоккей / НХЛ 0

Ариэл Бен-Абрахам из Нью-Джерси рассказал, как ему по ошибке доставили клюшки защитника «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хары стоимостью $ 5000.

«Кэпиталз», почему клюшки стоимостью $ 5000 у меня дома? И во сколько начинается тренировка? Я думаю, FedEx облажался. Хара, знаю, что ты не писал в «Твиттере» с 2014 года, но ты собираешься забирать их или нет?» – написал Бен-Абрахам в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Ариэла Бен-Абрахама.

Отмечается, что на посылке был указан адрес тренировочной арены «Кэпиталз» и имя менеджера по экипировке клуба.

«Это, должно быть, самая странная вещь, которую я получил по ошибке. Клюшки игрока, который войдёт в Зал славы как самый высокий хоккеист в истории НХЛ? Это безумие», – сказал Бен-Абрахам.

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