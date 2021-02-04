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TSN представила свой вариант состава сборной США на ОИ-2022, составленный из игроков НХЛ

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн представил свой вариант состава сборной США на Олимпийских играх 2022 года в том случае, если Национальная хоккейная лига отпустит в Пекин своих игроков.

Голкиперы: Коннор Хеллебайк, Джон Гибсон, Тетчер Демко.

Защитники:

Джейккоб Слэвин – Сет Джонс;

Тори Крюг – Джон Карлсон;

Куинн Хьюз – Чарли Макэвой;

Райан Макдона – Джефф Питри.



Нападающие:

Мэттью Ткачук – Остон Мэттьюс – Патрик Кейн;

Кайл Коннор – Джек Айкел – Блэйк Уилер;

Джей Ти Миллер – Джо Павелски – Брок Бёзер;

Джонни Годро – Дилан Ларкин – Макс Пасиоретти;

Кевин Хейз, Брэди Ткачук.

Ранее Лебрюн представил свой вариант состава сборной Канады. Напомним, что генеральным менеджером этой команды будет Даг Армстронг, занимающий аналогичный пост в «Сент-Луис Блюз».