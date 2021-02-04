Ставровский: Максим Третьяк проводит лучший сезон в карьере

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский поделился мнением об игроках команды, вызванных в состав сборной России и олимпийской команды страны.

«Пройдём по линиям. Вратарь Максим Третьяк проводит лучший сезон в карьере, очень много работает с тренером вратарей, у него отличные физические данные. Надеемся, что вызов в сборную даст ему новый импульс для развития.



В обороне нас удивил Владислав Валенцов, который после недавнего обмена из «СКА-Невы» словно бы не заметил разницы между ВХЛ и КХЛ. Мобильный, современный защитник с хорошим катанием.



Даниил Мироманов – открытие первой половины чемпионата, он долгое время был лучшим бомбардиром команды. В последнее время Мироманов уделил особое внимание именно оборонительным действиям, поэтому результативность несколько снизилась, но качество игры в обороне улучшилось. Даниил полностью заслужил вызов.



Те же слова готов сказать про Никиту Седова. Он хорошо начал сезон, но затем его подкосил вирус, из-за которого пришлось пропустить молодёжный чемпионат мира. Как и Мироманов, зимой он не так заметен, как осенью, но потенциал у Седова очень хороший», – цитирует Ставровского Russia-Hockey.