«Салават Юлаев» — «Динамо» Р: опубликованы составы команд

«Салават Юлаев» и рижское «Динамо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкирии. Встреча состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Метсола);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Мухамадуллин, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Бирюков, Пименов, Гиматов — Картаев — Солодухин.

«Динамо» Р:

Ворис (Бруверис);

Скарлетт — Сунд, Индрашис — Джериньш — Липон;

Мамчицс — Майоне, Роберт Букартс — Грачёв — Паршин;

Скворцов — Ошениекс, Рихард Букартс — Шваненбергс — Дзиеркалс;

Туманов, Елисеев, Зырянов — Берзиньш — Столяров.