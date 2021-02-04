«Салават Юлаев» — «Динамо» Р: опубликованы составы команд

«Салават Юлаев» и рижское «Динамо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкирии. Встреча состоится сегодня, 4 февраля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев»:
Тарасов (Метсола);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Мухамадуллин, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Бирюков, Пименов, Гиматов — Картаев — Солодухин.
«Динамо» Р:
Ворис (Бруверис);
Скарлетт — Сунд, Индрашис — Джериньш — Липон;
Мамчицс — Майоне, Роберт Букартс — Грачёв — Паршин;
Скворцов — Ошениекс, Рихард Букартс — Шваненбергс — Дзиеркалс;
Туманов, Елисеев, Зырянов — Берзиньш — Столяров.
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