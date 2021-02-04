Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Чехии не взяла на третий этап Евротура игроков из КХЛ

Сборная Чехии объявила состав на Шведские игры, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии в своём «твиттере».

В заявке чехов не оказалось игроков из КХЛ.

Вратари: Патрик Бартошак («Пеликанс»), Доминик Граховина («Таппара»), Ник Малик («Су Грейхаундс»).

Защитники: Якуб Галвас («Юкурит»), Лукаш Клок («Лукко»), Филип Краль («Комета Брно»), Михал Моравчик («Таппара»), Давид Мусил («Тршинец»), Давид Немечек («Спарта»), Либор Шулак («Кярпят»), Ондржей Витасек («Либерец»).

Нападающие: Михал Бирнер («Либерец»), Матей Блюмель («Пардубице»), Якуб Флек («Карловы Вары»), Оскар Флинн («Млада Болеслав»), Петр Голик («Комета Брно»), Радек Коближек («Кярпят»), Петр Кодытек («Пльзень»), Доминик Лакатош («Витковице»), Радан Ленц («Либерец»), Ян Ордош («Оскарсхамн»), Ондржей Роман («Пардубице»), Иржи Смейкал («Таппара»), Матей Странски («Тршинец»), Михал Шпачек («Тршинец»), Давид Томашек («Спарта»).

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля.