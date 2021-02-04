Третьяк: Чибрикову нет и 18, но он уже хорошо зарекомендовал себя в команде мастеров

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о составах сборной России и олимпийской команды страны.

«Дорогие друзья! Не зря говорят, что время летит незаметно — кажется, что год только начался, а январь уже позади. Для нас это был месяц напряжённой работы. Впереди много важных событий: год обещает быть насыщенным, и это здорово — мы все соскучились по атмосфере хоккейной жизни, когда мероприятия идут одно за другим и всегда есть что обсудить в нашем дружном хоккейном сообществе.

Объявили состав национальной сборной для участия в Шведских хоккейных играх и олимпийской сборной — на турнире «Kazakhstan Hockey Open». Здорово, что наши команды продолжают играть в хоккей, ведь за годы у нас с вами выработалась привычка: жить по хоккейному календарю, в котором прочно утвердились турниры сборных.

На Шведские игры в Мальмё поедет традиционно молодой состав. Средний возраст его — 22 года. В основном это спортсмены 1998-2002 годов рождения, почти все они уже выступали в системе сборных. Кроме того в команде будут и молодые «дядьки» — те, кто, несмотря на относительную молодость, уже является лидером своего клуба.

Отдельно отмечу вызов парня, который родился аж в 2003 году, — это Никита Чибриков. Ему нет и 18, но он уже хорошо зарекомендовал себя в команде мастеров, получил неплохую прессу. По себе знаю, что это такое: оказаться в главной команде страны, будучи юношей, — большой стресс. Потому хочу поддержать мальчишку и повторить то, что говорю всем молодым игрокам без исключения: не обращайте внимания на похвалу и критику, продолжайте работать изо всех сил, слушайте тренера, соблюдайте тренировочный режим. Только это даст результат.

В нынешней ситуации, когда количество игровой практики на международном уровне ограничено, мы стараемся использовать любую возможность, чтобы развивать не только игроков, но и тренеров. В Мальмё исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов. В его штабе будут специалисты из сборной U18. Для них это важный опыт перед юниорским чемпионатом мира.

Хочу поблагодарить наших коллег из федераций Швеции и Казахстана, которые проводят турниры. Мы в ФХР не понаслышке знаем, насколько это сложно в нынешние времена, Кубок Первого канала получился замечательным во многом благодаря слаженной работе наших специалистов.

Стараемся заботиться о наших спортсменах, даже если их турниры отменены: женская сборная и ребята из сборной до 16 лет провели сборы в Новогорске. Сборная — это прежде всего атмосфера семьи, а для семьи важно регулярно собираться вместе. Это именно то, чего мы хотим — даже в сложный момент сохранить дух сборной и радость встречи и совместной работы у спортсменов.

Сообщать хорошие новости особенно приятно — ФХР возьмёт на себя заботы по управлению Музеем хоккея. Здорово было увидеть, как взволновала всех судьба музея. Ведь это не просто здание — это уже часть истории нашего вида спорта, важное пространство, на которое у нас большие планы. Уверен, всех нас ждёт немало приятных встреч в Музее хоккея», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.