«Мы просто сделали свою работу». Врач «Тайфуна» рассказал о спасении пассажирки в самолёте

Врач «Тайфуна» Константин Мацуцын рассказал, как спас женщину во время перелёта из Владивостока.
«Одной из пассажирок стало плохо, поэтому стюардессы попросили врачей помочь ей. Она сидела в хвосте самолёта, в кухонной зоне. На помощь кроме меня пришли врачи «Алмаза», массажисты, кто-то из тренерских штабов. До того как пассажирка начала терять сознание, нам удалось её расспросить – оказалось, что недавно ей поставили диагноз «бронхиальная астма». Видимо, её не научили правильно пользоваться бронхолитиками – из-за неправильного использования препарата у неё случилась передозировка. Из-за этого упало давление, она начала терять сознание.
Мы положили её в горизонтальное положение, приподняли ноги, сделали нужные инъекции, провели противошоковую терапию — в течение нескольких минут ей стало получше. Мы с коллегами посовещались и через бортпроводников посоветовали экипажу сделать экстренную посадку — именно такое решение командир корабля и принял. Когда самолёт приземлился в Нижневартовске, состояние пассажирки более-менее стабилизировалось – жизни уже ничего не угрожало, но она должна была находиться под наблюдением врачей, чтобы окончательно восстановиться. Считаю, что мы приняли правильное решение, что передали её в руки медиков скорой помощи.
Мы просто сделали свою работу. На самом деле, в моей практике уже были такие случаи. Думаю, такое происходит со всеми врачами, кто по долгу службы часто летает. Так что для нас оказать помощь в полёте – обычное дело. Не считаю, что мы с коллегами сделали что-то сверхъестественное. Думаю, этот случай немного сплотит нашу команду!» — приводит слова Мацуцына пресс-служба МХЛ.
- 4 февраля 2021
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