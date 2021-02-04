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Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию

Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию с нижегородским «Торпедо» (5 февраля) и череповецкой «Северсталью» (7 февраля), сообщается на официальном сайте команды. Тренерский штаб взял в поездку 28 хоккеистов.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Эмиль Гарипов.

Защитники: Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Юусо Хиетанен, Михал Чайковски, Артем Волков, Егор Зайцев, Андрей Прибыльский, Сергей Бойков, Михаил Григорьев.

Нападающий: Владимир Брюквин, Магнус Пяярви-Свенссон, Егор Брызгалов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг, Владислав Ефремов, Андрей Алексеев, Илья Круглов, Олег Зайцев, Иван Муранов, Даниил Тарасов, Вячеслав Кулёмин, Иван Игумнов, Илья Шипов.

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