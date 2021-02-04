Хартикайнен обновил финский рекорд по количеству голов в регулярном чемпионате КХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» принимает рижское «Динамо». В третьем периоде уфимский клуб ведёт со счётом 4:2.

Один из лидеров бомбардирской гонки Теэму Хартикайнен забросил шайбу. Благодаря этому финский форвард достиг отметки 24 гола в нынешнем регулярном сезоне. Хартикайнен обновил финский рекорд КХЛ по количеству голов за сезон. Прежнее достижение принадлежало Теэму Пулккинену и было установлено в сезоне-2019/2020 — 23 шайбы в 50 матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Всего в КХЛ Хартикайнен провёл 504 матча, забросил 165 шайб и отдал 216 результативных передач при показателе полезности «+82».