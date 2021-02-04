«Салават Юлаев» продлил победную серию до четырёх матчей, обыграв рижское «Динамо»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 5:4 Б (2:0, 1:2, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал финский форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд. По два очка в составе уфимского клуба набрали Пётр Хохряков (1+1) и Владимир Жарков (0+2). Голкипер хозяев Даниил Тарасов отразил 17 бросков.
Это четвёртая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Динамо» в Риге — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 7 февраля.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Р
Рига
1:0 Коледов (Жарков, Кадейкин) – 11:04' (5x5) 2:0 Амиров (Кугрышев, Хохряков) – 15:14' (5x5) 3:0 Хохряков (Жарков, Бирюков) – 32:47' (4x5) 3:1 Шваненбергс (Дзиеркалс, Столяров) – 36:13' (5x5) 3:2 Зырянов – 39:34' (5x5) 4:2 Хартикайнен (Гранлунд) – 40:18' (5x5) 4:3 Индрашис (Скарлетт, Зырянов) – 56:19' (5x5) 4:4 Паршин (Индрашис, Букартс) – 59:07' (5x4) 5:4 Гранлунд – 65:00' (ПБ)
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