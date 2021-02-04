«Салават Юлаев» продлил победную серию до четырёх матчей, обыграв рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 5:4 Б (2:0, 1:2, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал финский форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд. По два очка в составе уфимского клуба набрали Пётр Хохряков (1+1) и Владимир Жарков (0+2). Голкипер хозяев Даниил Тарасов отразил 17 бросков.

Это четвёртая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Динамо» в Риге — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 7 февраля.