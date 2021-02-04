Амиров: есть разговоры с «Торонто». Пока просто общаемся

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:4 Б).

«Хороший первый период. Потом сыграли не так, как нам сказали. Рига отыгралась, но мы выиграли по буллитам. Недооценки соперника не было, просто мы отошли от своей системы.

Как игралось с новыми партнёрами? Мы с Хохряковым играли, понимаем друг друга. Мне без разницы, с кем играть. Своей игрой недоволен, есть моменты, в которых надо добавлять. Доволен игровым временем, буду оправдывать его.

Чем отличается система игры сборной России от системы «Салавата»? В сборной больше креатива, пас назад, раскаты. В клубе надо играть по-другому, с места потери, сразу отбор. С краёв нужно бросать, минимизировать риски. Сложно всё рассказать.

Как часто со мной связываются из «Торонто Мэйпл Лифс»? Разговоры есть. Пока просто общаемся», — приводит слова Амирова «ГорОбзор.Ру».