Амиров: есть разговоры с «Торонто». Пока просто общаемся

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:4 Б).
«Хороший первый период. Потом сыграли не так, как нам сказали. Рига отыгралась, но мы выиграли по буллитам. Недооценки соперника не было, просто мы отошли от своей системы.
Как игралось с новыми партнёрами? Мы с Хохряковым играли, понимаем друг друга. Мне без разницы, с кем играть. Своей игрой недоволен, есть моменты, в которых надо добавлять. Доволен игровым временем, буду оправдывать его.
Чем отличается система игры сборной России от системы «Салавата»? В сборной больше креатива, пас назад, раскаты. В клубе надо играть по-другому, с места потери, сразу отбор. С краёв нужно бросать, минимизировать риски. Сложно всё рассказать.
Как часто со мной связываются из «Торонто Мэйпл Лифс»? Разговоры есть. Пока просто общаемся», — приводит слова Амирова «ГорОбзор.Ру».
- 4 февраля 2021
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