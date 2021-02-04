Лямся: к Тарасову нет вопросов. Он отлично сыграл на буллитах

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:4 Б).
«Мы играли так, как хотели в первом периоде, доминировали. Потом расслабились и не смогли собраться. Отмечу хорошую игру Тарасова на буллитах и победный гол Гранлунда. За любую победу дают два очка, мы их добыли.
Мы пытаемся найти баланс в сочетаниях. Решили попробовать Хохрякова с Кугрышевым. Они забили. Пётр вносит правильный баланс, даёт скорость. Хотели ли мы поменять Тарасова? Нет. У Тарасова был непростой матч, но я не хотел менять вратаря. В первом периоде по воротам Даниила бросили один раз. К Тарасову нет вопросов. Он отлично сыграл на буллитах.
Почему легионеры слабо играют в защите? Мы постоянно работаем над этим. Беспокоит ли качество игры команды? С такими соперниками непросто играть. Мы в первом периоде доминировали, а потом что-то случилось», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».
- 4 февраля 2021
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