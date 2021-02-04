«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив СКА в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Андрей Кузьменко. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отразил 36 бросков. В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков и Артур Каюмов.

Это третье кряду поражение ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Локомотив» 16 февраля в Череповце — с местной «Северсталью».