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«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив СКА в овертайме

«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив СКА в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Андрей Кузьменко. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отразил 36 бросков. В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков и Артур Каюмов.

Это третье кряду поражение ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Локомотив» 16 февраля в Череповце — с местной «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Коршков (Охтамаа, Красковский) – 14:07' (5x5)   1:1 Стрёмвалль (Подколзин) – 35:28' (5x5)   2:1 Кемппайнен (Марченко) – 50:05' (5x5)   2:2 Каюмов (Осипов, Пулккинен) – 52:08' (5x4)   3:2 Кузьменко (Бенгтссон, Бурдасов) – 63:28' (4x3)
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