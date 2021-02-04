Брагин — о матче с «Локомотивом»: любой труд всегда оценивается, СКА повезло в овертайме

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2 ОТ).
«Очень сложный матч, самое главное — команда работала все 60 минут. Это хороший показатель, поэтому пришла победа. Все работали на команду, играли друг за друга. Непростой соперник, который приехал после двух поражений и хотел выиграть. Любой труд всегда оценивается, в овертайме повезло.
Не думаю, что для нас было проблемой, что «Локомотив» бросал чаще нас. Они моментами имели преимущество, было два-три момента опасных, с бросками из-под ворот, а так, всё шло с периметра, неплохо сработали защитники.
Вей лечится, у него небольшое повреждение. Не могу сейчас ответить, когда он вернётся. Почему решили привлечь Даниэля Бохнера (тренер СКА по развитию игроков. — Прим. «Чемпионата») к работе на лавке? Мы усиливаемся во всех направлениях, в том числе в тренерском штабе. Его функции — коммуникация, иностранные игроки. Бохнер работал в паре с Потаповым», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 февраля 2021
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