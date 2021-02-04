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Кузьменко — о голе в день рождения: вдвойне приятно, что моя шайба принесла СКА победу

Кузьменко — о голе в день рождения: вдвойне приятно, что моя шайба принесла СКА победу
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2 ОТ).

«Игра была очень хорошая, уровня плей-офф. Здорово, что добились победы. Первый период неважно начали, позволили «Локомотиву» много контратаковать, пропустили три-четыре выхода один на один. Так нельзя играть. Спасибо Хелльбергу за то, что оставил в игре. В третьем периоде начали лучше играть в своей зоне, минимизировали ошибки и добились победы.

Ощущения от того, что забил в свой день рождения, великолепные. Главное, что мой гол принёс победу, это вдвойне приятно. Хорошее настроение. Ребята сегодня выложились. Поздравили с днём рождения ещё с утра. Пожелали хоккейного долголетия и чтобы рос с каждым днём, работал, не останавливался на достигнутом», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив СКА в овертайме
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