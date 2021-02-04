Панин — о слабой игре с аутсайдерами: им нечего терять, ребята раскованно играют

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:4 Б).

«Мы впервые выиграли четыре матча подряд? Мы не обсуждали это в команде, не следили за статистикой. Из новостей только слышали. Нам нужно просто стабилизировать свою игру, об этом думать. Почему команда несколько лет слабо играет с аутсайдерами КХЛ? Если проводить параллели, всегда есть мелкие моменты. Каждый матч уникален, даже в плане ошибок. Я не могу говорить об общих параметрах.

Над чем важно поработать перед плей-офф? Нет одного компонента. Все важны в плей-офф. Система, выполнение её и командный дух. Он очень важен. Первое звено «Салавата» резко сбавило в игре в обороне? Согласен, что не всё так хорошо. Есть ошибки с моей стороны, за собой замечаю. Но если думать по короткой дистанции, ошибки всегда будут. В плей-офф всегда другие игры.

Это тяжёлые игры. Команды с минимальным количеством очков, им нечего терять, шансов на плей-офф нет. Ребята раскованно играют. У нас были моменты, ошибки в обороне, недочёты. Но мы работаем: тренерский штаб, игроки и так далее.

Насколько команде важно занять второе место на Востоке перед началом плей-офф? Мы не обсуждаем второе место. В планах есть задача: забраться по турнирной таблице, как можно выше», — приводит слова Панина «ГорОбзор.Ру».