В НХЛ введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявило о принятии дополнительных мер по борьбе с коронавирусом, информирует официальный сайт лиги.
Все клубы лиги обязаны убрать стекла за скамейками команд на аренах. Таким образом намерены добиться улучшения циркуляции воздуха. Кроме того, игрокам и тренерам запрещено прибывать на арену раньше чем за 1 час 45 минут до стартового вбрасывания. Исключения будут делаться лишь в случае необходимости оказания помощи с травмами.
Ещё НХЛ обязует команды в течении недели организовать дополнительное свободное пространство в раздевалках между местами хоккеистов (не менее 1,8 м).
Также лига рассматривает вариант, при котором клубы будут устанавливать портативный очиститель воздуха с фильтром HEPA (вид воздушных фильтров высокой эффективности. — Прим. «Чемпионата») за скамейками игроков.
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