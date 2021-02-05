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Александр Радулов забил гол и сделал передачу в 450-м матче в НХЛ

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Коламбуса». За «Даллас» забивали Рооле Хинц и российский нападающий Александр Радулов. Ранее Радулов также отметился результативной передачей. Отметим, для россиянин это 450-й матч в НХЛ. В нынешнем сезоне лиги Радулов провёл 8 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 6 результативных передач.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.