Шестёркин пропустил гол после рикошета от руки Хагелина, не попав ловушкой по шайбе. Видео

В Нью-Йорк на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Вашингтон» забросил Карл Хагелин. В этом моменте российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин после рикошета от руки Хагелина, не попал ловушкой по шайбе.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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