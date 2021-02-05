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Шестёркин пропустил гол после рикошета от руки Хагелина, не попав ловушкой по шайбе. Видео

Шестёркин пропустил гол после рикошета от руки Хагелина, не попав ловушкой по шайбе. Видео
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорк на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу за «Вашингтон» забросил Карл Хагелин. В этом моменте российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин после рикошета от руки Хагелина, не попал ловушкой по шайбе.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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