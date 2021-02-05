Свечников сравнял счёт в матче с «Чикаго»
Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил забросил шайбу в ворота «Чикаго Блэкхоукс», сравняв счёт.
Этот гол стал для Свечникова шестым в сезоне, при трёх результативных передачах. Ранее в матче с «Чикаго» россиянин оформил ассист.
На момент написания новости продолжается второй период матча. Счёт встречи – 3:3.У «Чикаго» голы забили Маттиас Янмарк, Доминик Кубалик и Эндрю Шоу. У «Каролины» кроме Свечникова шайбы забросили Себастян Ахо и Нино Нидеррайтер.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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