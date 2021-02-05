Шайба и два ассиста Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович, Патрик Лайне и Кэм Аткинскон. Российский форвард Михаил Григоренко за 9.49 на льду совершил ассист. Защитник Владислав Гавриков за 17.53 на площадке результативными действиями не отметился.

За «Даллас» голы забили Роопе Хинц, Александр Радулов и Джейми Бенн. Также на счету Радулова также две результативные передачи. Нападающий Денис Гурьянов сделал голевую передачу. Голкипер Антон Худобин совершил 21 сейв из 25 бросков.

В следующих матчах 7 и 9 февраля «Коламбус» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Даллас» 7 и 10 февраля примет «Чикаго Блэкхоукс».