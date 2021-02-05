3 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», Овечкин и Бучневич забили
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджрес» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2), Энтони Битето и Павел Бучневич. Нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передача. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 31 сейв из 33 бросков. Другой голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев на лёд не выходил.
У «Кэпиталз» голы забили Карл Хагелин и Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов за 14.29 на площадке результативными действиями не отметился.
В следующих матчах 6 и 9 февраля «Рейнджерс» на выезде сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вашингтон Кэпиталз» 7 и 10 февраля проведут домашние матчи с «Филадельфией Флайерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Строум (Фокс, Панарин) – 01:41' (5x5) 2:0 Битетто (Руни) – 29:15' (5x5) 2:1 Хагелин (Хэтэуэй, Сгарбосса) – 38:57' (5x5) 3:1 Строум (Панарин, Какко) – 47:55' (5x5) 3:2 Овечкин (Бекстрём) – 51:01' (5x5) 4:2 Бучневич (Зибанеджад, Панарин) – 59:33' (en)
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
06:24
-
06:23
-
06:11
-
06:03
-
05:58
-
05:55
-
05:49
-
05:36
-
05:22
-
04:52
-
04:42
-
00:08
- 4 февраля 2021
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:15
-
22:47
-
22:42
-
22:30
-
22:18
-
21:58
-
21:15
-
21:06
-
20:52
-
20:46
-
20:35
-
20:10
-
19:38
-
18:58
-
18:43
-
18:34
-
18:08
-
17:55
-
17:34
-
17:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам