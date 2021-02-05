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3 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», Овечкин и Бучневич забили

3 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», Овечкин и Бучневич забили
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджрес» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2), Энтони Битето и Павел Бучневич. Нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передача. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 31 сейв из 33 бросков. Другой голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев на лёд не выходил.

У «Кэпиталз» голы забили Карл Хагелин и Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов за 14.29 на площадке результативными действиями не отметился.

В следующих матчах 6 и 9 февраля «Рейнджерс» на выезде сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вашингтон Кэпиталз» 7 и 10 февраля проведут домашние матчи с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Строум (Фокс, Панарин) – 01:41' (5x5)   2:0 Битетто (Руни) – 29:15' (5x5)   2:1 Хагелин (Хэтэуэй, Сгарбосса) – 38:57' (5x5)   3:1 Строум (Панарин, Какко) – 47:55' (5x5)   3:2 Овечкин (Бекстрём) – 51:01' (5x5)   4:2 Бучневич (Зибанеджад, Панарин) – 59:33' (en)
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