3 передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», Овечкин и Бучневич забили

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджрес» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2), Энтони Битето и Павел Бучневич. Нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передача. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 31 сейв из 33 бросков. Другой голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев на лёд не выходил.

У «Кэпиталз» голы забили Карл Хагелин и Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов за 14.29 на площадке результативными действиями не отметился.

В следующих матчах 6 и 9 февраля «Рейнджерс» на выезде сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Вашингтон Кэпиталз» 7 и 10 февраля проведут домашние матчи с «Филадельфией Флайерз».