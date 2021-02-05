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«Флорида» уступила «Нэшвиллу» в овертайме, у Бобровского 35 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» в гостях в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:5.

В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг (2), Калле Йернкрок, Мэтт Дюшейн (2) и Роман Йози. Российский форвард Яков Тренин за 11.05 на площадке результативными действиями не отметился.

У «Флориды» голы забили Джонатан Юбердо (3), Аарон Экблад и Александр Барков. Голкипер Сергей Бобровский совершил 35 сейвов из 41 броска.

В следующем матче 6 февраля команды встретятся между собой, затем «Флорида» 7 и 10 февраля примет «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 9 и 10 февраля сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.