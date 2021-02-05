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«Флорида» уступила «Нэшвиллу» в овертайме, у Бобровского 35 сейвов

«Флорида» уступила «Нэшвиллу» в овертайме, у Бобровского 35 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» в гостях в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:5.

В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг (2), Калле Йернкрок, Мэтт Дюшейн (2) и Роман Йози. Российский форвард Яков Тренин за 11.05 на площадке результативными действиями не отметился.

У «Флориды» голы забили Джонатан Юбердо (3), Аарон Экблад и Александр Барков. Голкипер Сергей Бобровский совершил 35 сейвов из 41 броска.

В следующем матче 6 февраля команды встретятся между собой, затем «Флорида» 7 и 10 февраля примет «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 9 и 10 февраля сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 6
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Юбердо – 01:28' (5x5)   1:1 Форсберг (Эллис, Джохансен) – 09:02' (5x4)   2:1 Юбердо (Нутиваара, Хёрнквист) – 10:09' (5x5)   2:2 Йернкрок (Форсберг) – 15:48' (5x5)   3:2 Экблад (Барков, Юбердо) – 20:54' (5x4)   3:3 Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 26:50' (5x5)   4:3 Барков (Юбердо, Яндл) – 28:01' (5x4)   5:3 Юбердо – 35:54' (5x5)   5:4 Йози (Экхольм, Форсберг) – 57:54' (6x5)   5:5 Дюшейн (Казинс, Хаула) – 59:03' (6x4)   5:6 Форсберг (Арвидссон) – 64:00' (3x3)

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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