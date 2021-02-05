«Оттава» обыграла «Монреаль» и прервала серию из 9 поражений

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо, Тим Штюцле и Джош Браун. Российский форвард Евгений Дадонов за 14.01 на площадке заработал показатель полезности «-2». Защитник Никита Зайцев провёл на льду 23.51 и имеет показатель полезности «-1». Артём Зуб за 17.55 результативными действиями не отметился.
У «Монреаля» голы забили Брендан Галлахер и Джош Андерсон. Россиянин Александр Романов за 20.13 на площадке имеет показатель полезности «-1».
«Оттава» прервала серию из девяти подряд поражений в сезоне, а «Монреаль» проиграл впервые за последние три матча.
В следующем матче 6 февраля команды встретятся между собой на этот в Оттаве, затем 9 и 10 февраля «Сенаторз» примут «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» дома 11 февраля сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
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