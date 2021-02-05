Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» обыграла «Монреаль» и прервала серию из 9 поражений

«Оттава» обыграла «Монреаль» и прервала серию из 9 поражений
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо, Тим Штюцле и Джош Браун. Российский форвард Евгений Дадонов за 14.01 на площадке заработал показатель полезности «-2». Защитник Никита Зайцев провёл на льду 23.51 и имеет показатель полезности «-1». Артём Зуб за 17.55 результативными действиями не отметился.

У «Монреаля» голы забили Брендан Галлахер и Джош Андерсон. Россиянин Александр Романов за 20.13 на площадке имеет показатель полезности «-1».

«Оттава» прервала серию из девяти подряд поражений в сезоне, а «Монреаль» проиграл впервые за последние три матча.

В следующем матче 6 февраля команды встретятся между собой на этот в Оттаве, затем 9 и 10 февраля «Сенаторз» примут «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» дома 11 февраля сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Галлахер (Татар, Дано) – 10:31' (5x5)   1:1 Шабо (Тирни, Штюцле) – 19:21' (5x5)   1:2 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 19:39' (5x4)   1:3 Браун (Бреннстрём, Штюцле) – 28:12' (5x5)   2:3 Андерсон (Дано) – 58:31' (4x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021