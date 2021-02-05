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«Торонто» выиграл у «Ванкувера», «Виннипег» одержал победу над «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (2), Джейсон Спецца (3), Джон Таварес и Митчелл Марнер. Российский нападающий Илья Михеев за 15.54 на льду результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1». У «Ванкувера» шайбы забросили Таннер Пирсон, Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

В ближайших матчах 7 и 9 февраля команды сыграют между собой.

В другой встрече игрового дня «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 4:1. В составе «Джетс» голы забили Мэйсон Эпплтон (2), Кайл Коннор и Марк Шайфли. У «Флэймз» единственную шайбу забросил Эндрю Манджапане. Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров за 15.32 на льду заработал показатель полезности «+1».

В следующих матчах 10, 12 и 13 февраля команды сыграют между собой.