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«Торонто» выиграл у «Ванкувера», «Виннипег» одержал победу над «Калгари»

«Торонто» выиграл у «Ванкувера», «Виннипег» одержал победу над «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (2), Джейсон Спецца (3), Джон Таварес и Митчелл Марнер. Российский нападающий Илья Михеев за 15.54 на льду результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «-1». У «Ванкувера» шайбы забросили Таннер Пирсон, Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

В ближайших матчах 7 и 9 февраля команды сыграют между собой.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Мэттьюс (Маззин, Марнер) – 02:56' (5x5)   1:1 Пирсон (Петтерссон, Хёгландер) – 06:04' (5x5)   2:1 Спецца (Райлли, Нюландер) – 10:15' (5x4)   3:1 Мэттьюс (Марнер, Хайман) – 23:04' (5x4)   3:2 Хорват (Миллер, Бёзер) – 23:26' (5x5)   4:2 Спецца (Петан, Бойд) – 28:44' (5x5)   5:2 Таварес (Нюландер, Райлли) – 37:56' (5x5)   6:2 Спецца (Нюландер, Маззин) – 44:34' (5x5)   6:3 Миллер (Хьюз) – 48:14' (5x4)   7:3 Марнер (Богосян, Бойд) – 51:37' (5x5)

В другой встрече игрового дня «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 4:1. В составе «Джетс» голы забили Мэйсон Эпплтон (2), Кайл Коннор и Марк Шайфли. У «Флэймз» единственную шайбу забросил Эндрю Манджапане. Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров за 15.32 на льду заработал показатель полезности «+1».

В следующих матчах 10, 12 и 13 февраля команды сыграют между собой.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Вялимяки) – 19:04' (5x5)   1:1 Эпплтон (Лаури, Перро) – 23:31' (5x5)   2:1 Коннор – 33:59' (5x5)   3:1 Шайфли (Пионк, Перро) – 39:09' (5x5)   4:1 Эпплтон (Перро) – 58:38' (en)
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