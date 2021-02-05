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Артемий Панарин повторил достижение Брайана Лича, Яромира Ягра и Микаэля Нюландера

Артемий Панарин повторил достижение Брайана Лича, Яромира Ягра и Микаэля Нюландера
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Дэвида Куинна, одержавших вторую победу кряду.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик и был признан третьей звездой матча. Россиянин набрал очки (3+6) в четвёртой встрече подряд. Всего в 10 матчах сезона на счету Панарина 15 (5+10) баллов. Панарин повторил достижение Брайана Лича (сезон-1990/1991), Яромира Ягра (2005/2006) и Микаэля Нюландера (2006/2007) по очкам за «Рейнджерс» в 10 матчах со старта регулярки.

За последние 30 лет только трое «рейнджеров» набирали большее количество очков на аналогичном отрезке сезона. По 18 очков набрали Даррен Тюркотт (1990/1991), Марк Мессье (1992/1993) и Ягр (2006/2007).

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