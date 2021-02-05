Филип Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по очкам в матче регулярного чемпионата НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» в гостях в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:5.
В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг (2), Калле Йернкрок, Мэтт Дюшейн (2) и Роман Йози. Форсберг также оформил ассистентский хет-трик, в результате завершив матч с пятью очками. Шведский нападающий повторил рекорд «Нэшвилла» по очкам в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее столько баллов за матч набирали защитник Марек Жидлицки (18 февраля 2004 года), защитник Дэн Хэмьюс (4 марта 2004 года), нападающий Жан-Пьер Дюмон (22 октября 2009 года) и ещё один игрок обороны Роман Йози (27 февраля 2018 года). Форсберг стал вторым нападающим в этом списке.
Филип Форсберг вышел на второе место в истории «Нэшвилла» по заброшенным шайбам в НХЛ
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