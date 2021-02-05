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«Каролина» проиграла «Чикаго», несмотря на гол и ассист Свечникова

«Каролина» проиграла «Чикаго», несмотря на гол и ассист Свечникова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:4.

В составе победителей шайбы забросили Маттиас Янмарк, Доминик Кубалик, Эндрю Шоу, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт (2). Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 17.56 на площадке результативными действиями не отметился.

У «Каролины» голы забили Себастьян Ахо, Нино Нидеррайтер, Андрей Свечников и Брок Макгинн. Также Свечников поучаствовал в первой голевой комбинации, отдав результативную передачу.

«Харрикейнз» прервали свою победную серию из пяти встреч, а «Блэкхоукс» одержали вторую победу в последних шести играх.

Следующие матчи 7 и 10 февраля «Чикаго» проведёт на выезде с «Даллас Старз», а «Каролина» 7 и 9 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Хэмилтон, Свечников) – 01:15' (5x5)   1:1 Янмарк (Кубалик, Курашев) – 03:17' (5x4)   2:1 Кубалик (Боден, Янмарк) – 14:43' (5x4)   3:1 Шоу (Кейн, Кубалик) – 19:53' (5x4)   3:2 Нидеррайтер (Нечас, Славин) – 20:42' (5x5)   3:3 Свечников (Хэмилтон) – 20:50' (5x5)   4:3 Кейн (Сёдерберг) – 42:41' (5x5)   4:4 Макгинн (Ахо, Песке) – 45:25' (5x5)   5:4 Дебринкэт (Зутер, Кейн) – 52:22' (5x5)   6:4 Дебринкэт (Кейн) – 59:47' (en)
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