«Каролина» проиграла «Чикаго», несмотря на гол и ассист Свечникова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:4.

В составе победителей шайбы забросили Маттиас Янмарк, Доминик Кубалик, Эндрю Шоу, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт (2). Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров за 17.56 на площадке результативными действиями не отметился.

У «Каролины» голы забили Себастьян Ахо, Нино Нидеррайтер, Андрей Свечников и Брок Макгинн. Также Свечников поучаствовал в первой голевой комбинации, отдав результативную передачу.

«Харрикейнз» прервали свою победную серию из пяти встреч, а «Блэкхоукс» одержали вторую победу в последних шести играх.

Следующие матчи 7 и 10 февраля «Чикаго» проведёт на выезде с «Даллас Старз», а «Каролина» 7 и 9 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».