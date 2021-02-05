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Куинн: «Рейнджерс» начинают возвращение к 50% очков, было важно остановить кровотечение

Куинн: «Рейнджерс» начинают возвращение к 50% очков, было важно остановить кровотечение
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

«Мы начинаем возвращаться к отметке в 50% набранных очков. Нам было важно остановить своё кровотечение, хотя обстоятельства в последнее время складывались уникальные. Хорошо, что мы взяли пять из шести возможных баллов, это вернёт нам уверенность. Здорово сыграла тройка Панарин — Строум — Какко.

Думаю, нам нужно перестать твердить про молодого финна, каким великолепным игроком он может стать. У нас есть своё видение, как он может выглядеть, но ему всего 19 лет. Наша работа — продолжать следить за Какко, чтобы он развивался и продолжал становиться лучше», — отметил Куинн.

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