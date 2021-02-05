Игроки «Рейнджерс» Шестёркин и Панарин спародировали стычку Георгиева с Деанджело

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Дэвида Куинна, одержавших вторую победу кряду.
Любопытный эпизод произошёл после завершения матча, когда игроки «Рейнджерс» направлялись в раздевалку команды. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин разыграли шутливую сцену ссоры, спародировав недавний конфликт в команде.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Stat Boy Steven.
Напомним, что после матча с «Питтсбург Пингвинз» по пути в раздевалку произошёл конфликт между голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.
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