Лайне забросил первую шайбу после обмена в «Коламбус», в ближнем бою пробив Худобина
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьёркстранд, Джек Рослович, Патрик Лайне и Кэм Аткинсон. Для финского форварда эта шайба стала первой после громкого обмена в «Коламбус». Патрик отличился в середине второго периода, в ближнем бою пробив голкипера «Далласа» Антона Худобина.
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За «Даллас» голы забили Роопе Хинц, Джейсон Дикинсон и Джейми Бенн. На счету Александра Радулова три результативные передачи. Нападающий Денис Гурьянов сделал голевую передачу. Голкипер Худобин совершил 21 сейв после 25 бросков.
Лайне и Дюбуа заставили свои клубы провернуть громкий трейд в НХЛ. Все подробности сделки
«Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» провернули мощный обмен. Его участниками стали второй и третий номера одного и того же драфта.
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