Игровое время Овечкина во встрече с «Рейнджерс» стало для него 10-м в матчах без овертайма
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Дэвида Куинна, одержавших вторую победу кряду.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 27 минут 17 секунд, что является 10-м показателем в его карьере для матчей, которые завершились в основное время. Александр нанёс семь бросков в створ ворот Игоря Шестёркина, один из которых оказался голевым.
Российский форвард забил 709-й гол за карьеру в лиге и обогнал Майка Гартнера в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги. Капитан столичной команды отличился в середине третьего периода после выигранного Никласом Бекстрёмом вбрасывания.
Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ
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