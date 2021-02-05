Игровое время Овечкина во встрече с «Рейнджерс» стало для него 10-м в матчах без овертайма

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Дэвида Куинна, одержавших вторую победу кряду.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 27 минут 17 секунд, что является 10-м показателем в его карьере для матчей, которые завершились в основное время. Александр нанёс семь бросков в створ ворот Игоря Шестёркина, один из которых оказался голевым.

Российский форвард забил 709-й гол за карьеру в лиге и обогнал Майка Гартнера в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги. Капитан столичной команды отличился в середине третьего периода после выигранного Никласом Бекстрёмом вбрасывания.