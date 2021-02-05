Патрик Кейн в 14-й раз за карьеру в «Чикаго» набрал в матче минимум четыре очка
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:4.
Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, забросивший шайбу и оформивший ассистентский хет-трик. Американский форвард в 14-й за карьеру в «Блэкхоукс» набрал минимум четыре очка в матче регулярки НХЛ, что является шестым результатом в клубной истории.
Статистика Патрика Кейна в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Рекордсменом «Чикаго» по матчам с 4+ баллами является Стэн Микита (39). Второе место по этому показателю занимает Денис Савар (33), топ-3 замыкает Бобби Халл (31). Также впереди Кейна на данный момент располагаются Джереми Рёник (20) и Стив Лармер (15).
Кейн вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди американских хоккеистов
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