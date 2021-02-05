Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Патрик Кейн в 14-й раз за карьеру в «Чикаго» набрал в матче минимум четыре очка

Патрик Кейн в 14-й раз за карьеру в «Чикаго» набрал в матче минимум четыре очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:4.

Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, забросивший шайбу и оформивший ассистентский хет-трик. Американский форвард в 14-й за карьеру в «Блэкхоукс» набрал минимум четыре очка в матче регулярки НХЛ, что является шестым результатом в клубной истории.

Статистика Патрика Кейна в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

Рекордсменом «Чикаго» по матчам с 4+ баллами является Стэн Микита (39). Второе место по этому показателю занимает Денис Савар (33), топ-3 замыкает Бобби Халл (31). Также впереди Кейна на данный момент располагаются Джереми Рёник (20) и Стив Лармер (15).

Кейн вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди американских хоккеистов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021