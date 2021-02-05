Битетто: мой гол получился волшебным. В свитере «Рейнджерс» происходят магические вещи

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Битетто прокомментировал гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

«Мой гол получился каким-то волшебным. Надеваешь свитер «Рейнджерс» — и сразу начинают происходить какие-то магические вещи. Это был момент затмения. После гола я надеялся только на то, что никто не подаст какой-нибудь протест, потому что последние три мои шайбы неизменно отменяли», — признался Битетто.

Примечательно, что 30-летний защитник не забивал в НХЛ на протяжении 3,5 лет. В последний раз американец отличился 19 ноября 2017 года, когда его клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Колорадо Эвеланш» (5:2). «Хищниками» тогда руководил Питер Лавиолетт, который сейчас является главным тренером «Вашингтона».