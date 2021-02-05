Юбердо и Форсберг набрали по пять очков в матче – третий случай для соперников за 30 лет

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» в гостях в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:5.
Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо и нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг набрали по пять очков. Нападающий «пантер» прибавил к первому в карьере хет-трику два результативные передачи. У шведского форварда «хищников» ассистентский хет-трик и две заброшенные шайбы, включая победный гол в овертайме.
Это третий случай за 30 лет, когда пять или более очков в одном матче набрали игроки обеих команд. В феврале 1993 года это удалось Стиву Айзерману и Люку Робитайлу в матче между «Детройт Ред Уингз» и «Лос-Анджелес Кингз», а в марте 2009 года – Марку Рекки и Джерому Игинле в противостоянии «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз».
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