Овечкин — о 7-м месте в списке снайперов: здорово двигаться дальше, но дело не закончено

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4).
В этой встрече россиянин забросил свою 709-ю шайбу за карьеру, благодаря чему вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя результат Майка Гартнера (708).
«Да, здорово двигаться дальше. Но дело ещё не закончено. Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие и наслаждаться моментом. Жаль, конечно, что команде не удалось набрать хотя бы очко, но ещё начало года, мы пытаемся найти свою игру», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Овечкин провёл на льду 27 минут 17 секунд, что является 10-м показателем в его карьере для матчей, которые завершились в основное время. Александр нанёс семь бросков в створ ворот Игоря Шестёркина, один из которых оказался голевым.
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