Спецца – второй в списке самых возрастных игроков «Торонто», сделавших хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:3.
В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (2), Джейсон Спецца (3), Джон Таварес и Митчелл Марнер. 37-летний Спецца оформил восьмой хет-трик за карьеру в НХЛ. Канадец (37 лет 236 дней) стал 2-м в списке самых возрастных игроков «Торонто» с таким достижением. Старше был только член Зала славы Ред Келли (37 лет 255 дней).
Последний раз ветеран НХЛ делал хет-трик ещё 9 апреля 2016 года, когда выступал за «Даллас Старз». Примечательно, что в середине января «кленовые листья» поместили Джейсона на драфт отказов, откуда канадского форварда в течение 24 часов мог забрать любой клуб лиги. Однако Спецца заявил, что моментально объявит о завершении карьеры, если его заберут с драфта отказов, после чего остался в расположении «Торонто».
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