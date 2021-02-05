Шестёркин — о победе над «Вашингтоном»: мой лучший матч в сезоне на данный момент

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2). В этом матче российский вратарь отразил 31 бросок из 33 и был признан второй звездой встречи.

«С каждой встречей я чувствую себя всё лучше и лучше, а сегодня, пожалуй, был мой лучший матч в сезоне на данный момент. Буду ли я и дальше играть матчи подряд, решение тренера. Я всегда готов, когда это требуется», — сказал Шестёркин на послематчевой пресс-конференции.

Любопытный эпизод произошёл после завершения матча, когда игроки «Рейнджерс» направлялись в раздевалку команды. Шестёркин и нападающий Артемий Панарин разыграли шутливую сцену ссоры, спародировав недавний конфликт в команде.