Шестёркин — о победе над «Вашингтоном»: мой лучший матч в сезоне на данный момент
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2). В этом матче российский вратарь отразил 31 бросок из 33 и был признан второй звездой встречи.
«С каждой встречей я чувствую себя всё лучше и лучше, а сегодня, пожалуй, был мой лучший матч в сезоне на данный момент. Буду ли я и дальше играть матчи подряд, решение тренера. Я всегда готов, когда это требуется», — сказал Шестёркин на послематчевой пресс-конференции.
Любопытный эпизод произошёл после завершения матча, когда игроки «Рейнджерс» направлялись в раздевалку команды. Шестёркин и нападающий Артемий Панарин разыграли шутливую сцену ссоры, спародировав недавний конфликт в команде.
Игроки «Рейнджерс» Шестёркин и Панарин спародировали стычку Георгиева с Деанджело
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
11:11
-
11:03
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:36
-
09:22
-
09:07
-
08:45
-
08:11
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:28
-
07:20
-
07:15
-
07:10
-
06:58
-
06:54
-
06:48
-
06:40
-
06:24
-
06:23
-
06:11
-
06:03
-
05:58
-
05:55
-
05:49
-
05:36
-
05:22
-
04:52
-
04:42
-
00:08
- 4 февраля 2021
-
23:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам