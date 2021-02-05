Штюцле – второй среди самых молодых игроков «Оттавы» с тремя очками за матч в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо, Тим Штюцле и Джош Браун. Всего Штюцле набрал 3 (1+2) очка в матче и стал его первой звездой. Немец (19 лет 20 дней) – второй в списке самых молодых игроков в истории «Сенаторз» с подобным достижением. Моложе его был только первый номер драфта НХЛ-1993 Александр Дэйгл (18 лет 244 дня).
Статистика Тима Штюцле в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
В следующем матче 6 февраля команды встретятся вновь, на этот раз в Оттаве, затем 9 и 10 февраля «Сенаторз» примут «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» дома 11 февраля сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
Тим Штюцле повторил достижение Александра Дэйгла и Алексея Яшина 28-летней давности
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
11:11
-
11:03
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:36
-
09:22
-
09:07
-
08:45
-
08:11
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:28
-
07:20
-
07:15
-
07:10
-
06:58
-
06:54
-
06:48
-
06:40
-
06:24
-
06:23
-
06:11
-
06:03
-
05:58
-
05:55
-
05:49
-
05:36
-
05:22
-
04:52
-
04:42
-
00:08
- 4 февраля 2021
-
23:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам