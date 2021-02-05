Штюцле – второй среди самых молодых игроков «Оттавы» с тремя очками за матч в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо, Тим Штюцле и Джош Браун. Всего Штюцле набрал 3 (1+2) очка в матче и стал его первой звездой. Немец (19 лет 20 дней) – второй в списке самых молодых игроков в истории «Сенаторз» с подобным достижением. Моложе его был только первый номер драфта НХЛ-1993 Александр Дэйгл (18 лет 244 дня).

Статистика Тима Штюцле в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

В следующем матче 6 февраля команды встретятся вновь, на этот раз в Оттаве, затем 9 и 10 февраля «Сенаторз» примут «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» дома 11 февраля сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».