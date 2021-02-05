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Лавиолетт — о 709-м голе Овечкина: потрясающее достижение. Алекс охотился за ним весь матч

Лавиолетт — о 709-м голе Овечкина: потрясающее достижение. Алекс охотился за ним весь матч
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) прокомментировал гол капитана команды Александра Овечкина.

В этой встрече россиянин забросил свою 709-ю шайбу за карьеру, благодаря чему вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя результат Майка Гартнера (708).

«Это потрясающее достижение. Я думаю, Алекс охотился за ним весь этот матч. Он стрелял и стрелял из разных позиций. Я много лет наблюдал за ним с другой скамейки запасных, а теперь оказался на лавке вместе с ним, где ещё раз в полной мере могу оценить его талант. Это нечто особенное. И повторю, что для Овечкина это очень большое достижение», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

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