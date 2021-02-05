Лавиолетт — о 709-м голе Овечкина: потрясающее достижение. Алекс охотился за ним весь матч

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) прокомментировал гол капитана команды Александра Овечкина.
В этой встрече россиянин забросил свою 709-ю шайбу за карьеру, благодаря чему вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя результат Майка Гартнера (708).
«Это потрясающее достижение. Я думаю, Алекс охотился за ним весь этот матч. Он стрелял и стрелял из разных позиций. Я много лет наблюдал за ним с другой скамейки запасных, а теперь оказался на лавке вместе с ним, где ещё раз в полной мере могу оценить его талант. Это нечто особенное. И повторю, что для Овечкина это очень большое достижение», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
- 5 февраля 2021
-
11:11
-
11:03
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:36
-
09:22
-
09:07
-
08:45
-
08:11
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:28
-
07:20
-
07:15
-
07:10
-
06:58
-
06:54
-
06:48
-
06:40
-
06:24
-
06:23
-
06:11
-
06:03
-
05:58
-
05:55
-
05:49
-
05:36
-
05:22
-
04:52
-
04:42
-
00:08
- 4 февраля 2021
-
23:56