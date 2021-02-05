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Нидеррайтер и Свечников, поразив ворота «Чикаго», повторили рекорд «Каролины»

Нидеррайтер и Свечников, поразив ворота «Чикаго», повторили рекорд «Каролины»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 6:4.

На старте второго периода дуплетом отличились нападающие «Каролины» Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. Шайбы швейцарца и россиянина разделили восемь секунд, что является повторением рекордом «ураганов» по временному интервалу между двумя голами команды. 18 ноября 2018 года Джастин Уильямс и Майкл Ферланд с промежутком в восемь секунд огорчили «Нью-Джерси Дэвилз».

«Харрикейнз» прервали свою победную серию из пяти встреч, а «Блэкхоукс» одержали вторую победу в последних шести встречах. Следующие матчи 7 и 10 февраля «Чикаго» проведёт на выезде с «Даллас Старз», а «Каролина» 7 и 9 февраля на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

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