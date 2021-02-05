Токкет: Любушкин добавляет «Аризоне» силового компонента. Некоторых сегодня просто смял

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал игру защитника Ильи Любушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (4:3).

«Кое-что в его игре мне понравилось, хотя было и немного ржавчины, но это проходит с практикой. Для игрока, не выходившего на лёд шесть месяцев… Я им горжусь. Он приехал в отличной форме и добавляет нам силового компонента. Сегодня он проводил силовые приёмы, а некоторых просто смял», – цитирует Токкета пресс-служба НХЛ.

Российский защитник дебютировал в нынешнем сезоне НХЛ. Воспитанник ярославского хоккея провёл на льду чуть больше 14 минут (14.03) и завершил матч с показателем полезности "-1". Он отметился одним броском в створ, тремя хитами и одним блок-шотом.