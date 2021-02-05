Овечкин — о 27 минутах: кто-то должен проводить двойные смены, чтобы переломить ход матча

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё игровое время в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4).

Российский нападающий провёл на льду 27 минут 17 секунд, что является 10-м показателем в его карьере для матчей, которые завершились в основное время. Александр нанёс семь бросков в створ ворот Игоря Шестёркина, один из которых оказался голевым.

Статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

«Я чувствовал себя хорошо. Был свежим, чувствовал шайбу, и нам нужно было брать этот матч. Иногда в таких ситуациях кто-то должен проводить двойные смены, чтобы переломить ход матча. И я был к этому готов», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.