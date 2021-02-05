Источник: песня «Катюша» будет звучать вместо гимна России на ЧМ по хоккею—2021

Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года, утверждает ТАСС, ссылаясь на источник в Федерации хоккея России.

«Гимном будет „Катюша“. Про песню все понимают, что будет „Катюша“. Детали формы ещё уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, ещё уточняются», — цитирует агентство сообщение своего источника.

Напомним, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.