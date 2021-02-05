Источник: песня «Катюша» будет звучать вместо гимна России на ЧМ по хоккею—2021
Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею 2021 года, утверждает ТАСС, ссылаясь на источник в Федерации хоккея России.
«Гимном будет „Катюша“. Про песню все понимают, что будет „Катюша“. Детали формы ещё уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, ещё уточняются», — цитирует агентство сообщение своего источника.
Напомним, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ принял решение лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.
Фазель — о гимне сборной России на ЧМ-2021: «Катюша» — хороший выбор. Почему бы и нет
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
13:08
- 3 февраля 2021
-
21:31
-
18:40
-
16:27
-
11:20
- 2 февраля 2021
-
20:30
-
19:45
-
19:12
-
18:49
-
18:30
-
18:15
- 1 февраля 2021
-
13:20
- 31 января 2021
-
22:08
- 28 января 2021
-
16:44
-
14:00
- 27 января 2021
-
20:07
-
17:42
- 26 января 2021
-
22:57
-
22:09
-
19:00
- 25 января 2021
-
17:21
-
15:20
-
13:00
- 24 января 2021
-
23:31
- 23 января 2021
-
14:37
- 22 января 2021
-
16:29
-
15:27
- 21 января 2021
-
15:05
-
14:50
-
13:59
- 20 января 2021
-
19:48
-
19:27
-
16:23
-
14:35
-
13:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам