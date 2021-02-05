Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юбердо стал шестым игроком в истории «Флориды» с 5+ очками за матч. Среди них Павел Буре

Юбердо стал шестым игроком в истории «Флориды» с 5+ очками за матч. Среди них Павел Буре
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» в гостях в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:5.

В этом матче нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо набрал 5 (3+2) очков. Канадский форвард оформил первый хет-трик за карьеру в НХЛ, а также стал шестым игроком в истории клуба с 5+ очками за матч. Рекорд принадлежит финскому форварду Олли Йокинену, который 17 марта 2007 года набрал шесть баллов.

По пять очков набирали российский нападающий Павел Буре (10 февраля 2001 года), канадский форвард Бретт Маклин (5 февраля 2008 года), канадский нападающий Дэвид Бут (11 апреля 2009 года) и действующий капитан «пантер» Александр Барков (8 марта 2019 года).

Юбердо и Форсберг набрали по пять очков в матче – третий случай для соперников за 30 лет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021