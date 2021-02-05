Юбердо стал шестым игроком в истории «Флориды» с 5+ очками за матч. Среди них Павел Буре

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» в гостях в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:5.

В этом матче нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо набрал 5 (3+2) очков. Канадский форвард оформил первый хет-трик за карьеру в НХЛ, а также стал шестым игроком в истории клуба с 5+ очками за матч. Рекорд принадлежит финскому форварду Олли Йокинену, который 17 марта 2007 года набрал шесть баллов.

По пять очков набирали российский нападающий Павел Буре (10 февраля 2001 года), канадский форвард Бретт Маклин (5 февраля 2008 года), канадский нападающий Дэвид Бут (11 апреля 2009 года) и действующий капитан «пантер» Александр Барков (8 марта 2019 года).