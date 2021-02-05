Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги постепенно приближается к своему завершению. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Сможет ли „Салават Юлаев“ обогнать „Авангард“ в турнирной таблице Восточной конференции?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Команды Томи Лямся и Боба Хартли ведут борьбу за первое место в дивизионе Чернышёва. На данный момент первое место занимает омская команда, в активе которой 73 очка после 53 матчей. Уфимцы отстают от «ястребов» на два балла, при этом проведя 54 встречи. Победитель дивизиона гарантирует себе место в топ-2 Восточной конференции по итогам регулярки.

В следующем матче «Авангард» дома примет «Нефтехимик» (7 февраля), в свою очередь «Салават» в тот же день примет «Амур».