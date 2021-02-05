Маккензи: Друри и Боттерилл выбыли из числа кандидатов на пост генменеджера «Питтсбурга»

Ассистент генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри выбыл из числа кандидатов на пост генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз», сообщил инсайдер TSN Боб Маккензи.

«Пингвины» ищут нового руководителя после отставки Джима Рутерфорда. Сообщалось, что список претендентов на этот пост состоит из 20 человек, среди которых фигурировал и Друри. Тем не менее 44-летний управленец проинформировал руководство «Питтсбурга», что не намерен покидать Нью-Йорк.

Кроме того стало известно, что «Сиэтл» не дал «Питтсбургу» разрешение на переговоры с ещё одним кандидатом – Джейсоном Боттериллом, уже работавшим в штабе «Пенс». Ранее стало известно, что клуб намерен назначить нового генерального менеджера в течение двух-трёх недель.