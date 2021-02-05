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The Athletic представил свой вариант состава сборной Швеции из игроков НХЛ на ОИ-2022

The Athletic представил свой вариант состава сборной Швеции из игроков НХЛ на ОИ-2022
Хоккей / Олимпиада 2022 0
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Известный инсайдер и журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн представил свой вариант состава сборной Швеции на Олимпиаду-2022.

Вратари: Якоб Маркстрём, Робин Ленер, Линус Улльмарк.

Защитники:
Виктор Хедман — Эрик Карлссон;
Оливер Экман-Ларссон — Джон Клингберг;
Расмус Далин — Юнас Бродин;
Маттиас Экхольм — Хампус Линдхольм.

Нападающие:
Габриэль Ландеског — Элиас Петтерссон — Вильям Нюландер;
Филип Форсберг — Мика Зибанеджад — Элиас Линдхольм;
Рикард Ракелль — Никлас Бекстрём — Виктор Арвидссон;
Микаэль Баклунд — Вильям Карлссон — Якоб Сильверберг;
Йоэль Эрикссон Эк, Андре Бураковски.

Ранее Лебрюн представил вариант состава сборной Канады. Напомним, генеральным менеджером этой команды будет Даг Армстронг, занимающий аналогичный пост в «Сент-Луис Блюз».

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