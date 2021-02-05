Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

The Athletic представил свой вариант состава сборной Швеции из игроков НХЛ на ОИ-2022

Известный инсайдер и журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн представил свой вариант состава сборной Швеции на Олимпиаду-2022.



Вратари: Якоб Маркстрём, Робин Ленер, Линус Улльмарк.



Защитники:

Виктор Хедман — Эрик Карлссон;

Оливер Экман-Ларссон — Джон Клингберг;

Расмус Далин — Юнас Бродин;

Маттиас Экхольм — Хампус Линдхольм.



Нападающие:

Габриэль Ландеског — Элиас Петтерссон — Вильям Нюландер;

Филип Форсберг — Мика Зибанеджад — Элиас Линдхольм;

Рикард Ракелль — Никлас Бекстрём — Виктор Арвидссон;

Микаэль Баклунд — Вильям Карлссон — Якоб Сильверберг;

Йоэль Эрикссон Эк, Андре Бураковски.

Ранее Лебрюн представил вариант состава сборной Канады. Напомним, генеральным менеджером этой команды будет Даг Армстронг, занимающий аналогичный пост в «Сент-Луис Блюз».